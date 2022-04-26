Ласьков: была ровная игра между «Металлургом» и ЦСКА

Первый вице-президент магнитогорского клуба «Металлург» Сергей Ласьков прокомментировал поражение команды в пятом матче финальной серии плей-офф Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) от ЦСКА (3:2).

«Была нормальная, ровная игра, надо двигаться дальше. Игра и состоит из ошибок, и голы забиваются после ошибок. Играют не детские команды, а те, которые могут использовать ошибки и использовать их», — цитирует Ласькова ТАСС.

Напомним, что встреча прошла в Магнитогорске на «Арене Металлург» и завершилась со счётом 3:2 в пользу красно-синих. Шестая игра между командами состоится 28 апреля на столичном стадионе «ЦСКА Арена».

Ранее двукратный олимпийский чемпион по хоккею Вячеслав Фетисов прокомментировал итоги матча между ЦСКА и «Металлургом».