Ласьков: была ровная игра между «Металлургом» и ЦСКА
«Была нормальная, ровная игра, надо двигаться дальше. Игра и состоит из ошибок, и голы забиваются после ошибок. Играют не детские команды, а те, которые могут использовать ошибки и использовать их», — цитирует Ласькова ТАСС.
Напомним, что встреча прошла в Магнитогорске на «Арене Металлург» и завершилась со счётом 3:2 в пользу красно-синих. Шестая игра между командами состоится 28 апреля на столичном стадионе «ЦСКА Арена».
Ранее двукратный олимпийский чемпион по хоккею Вячеслав Фетисов прокомментировал итоги матча между ЦСКА и «Металлургом».