«Реал» намерен заключить с Модричем контракт до 2023 года

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Хорватский полузащитник «Реала» Лука Модрич договорился о новом контракте с мадридским клубом.
«Реал» намерен заключить с Модричем контракт до 2023 года
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Футболист подпишет контракт с «Реалом» до июня 2023 года, сообщает журналист Фабрицио Романо.

«Реал» также в ближайшее время обсудит с нападающим Винисиусом Жуниором и защитником Эдером Милитау соглашения до 2027 года.

Напомним, Модрич принял участие в 38 матчах за «Реал» в нынешнем сезоне, забил три мяча и сделал девять результативных передач.

Ранее сообщалось, что «Манчестер Сити» ведёт со счётом 2:0 к 11-й минуте в матче с «Реалом».

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