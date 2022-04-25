Фьюри: Уайлдер всё ещё второй лучший тяжеловес в мире

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Чемпион мира по версии Всемирного боксёрского совета (WBC) в тяжёлом весе британец Тайсон Фьюри назвал американца Деонтея Уайлдера лучшим тяжеловесом в мире после себя.
Фьюри: Уайлдер всё ещё второй лучший тяжеловес в мире
  • Gettyimages.ru
  • © Mikey Williams/Top Rank Inc

«Он сравнялся с рекордом Мохаммеда Али по количеству защит, побил рекорд Виталия Кличко, и я считаю, что он всё ещё второй лучший тяжеловес в мире. Я верю, что он нокаутирует всех, кроме меня», — цитирует Фьюри BoxingScene.

Напомним, что в первом поединке Фьюри — Уайлдер, который состоялся в декабре 2018 года, была зафиксирована ничья. Во втором бою, прошедшем в феврале 2020 года, британец нокаутировал американца и отобрал у того чемпионский пояс WBC.

Ранее жена Фьюри Пэрис рассказала, когда боксёр может вернуться на ринг.

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