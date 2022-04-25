«Денвер» одержал первую победу над «Голден Стэйт» в плей-офф НБА, Йокич набрал 37 очков

Короткая ссылка
«Денвер Наггетс» обыграл «Голден Стэйт Уорриорз» в четвёртом матче первого раунда плей-офф Национальной баскетбольной ассоциации (НБА).

Встреча прошла в Денвере и завершилась со счётом 126:121.

Самым результативным игроком матча стал центровой хозяев Никола Йокич, который набрал 37 очков. Его партнёр по команде Монте Моррис записал в свой актив 24 результативных балла. В составе «Уорриорз» 33 очка набрал Стефен Карри, и 32 — Клей Томпсон.

Таким образом, «Наггетс» сократили отставание в серии — 1:3. Пятая игра между командами пройдёт 28 апреля в Сан-Франциско.

В другом матче плей-офф «Милуоки Бакс» разгромил «Чикаго Буллз» со счётом 119:95 и теперь ведёт в серии 3:1.

Ранее сообщалось, что «Милуоки» вышел вперёд в серии плей-офф НБА с «Чикаго».

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
dzen_banner
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2022 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить