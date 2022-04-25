«Зальцбург» девятый раз подряд выиграл чемпионат Австрии по футболу

«Зальцбург» за четыре тура до конца национального первенства стал чемпионом Австрии по футболу.

В матче 28-го тура австрийской Бундеслиги «Зальцбург» на своём поле одержал разгромную победу над «Аустрией» со счётом 5:0.

Таким образом, подопечные Маттиаса Яйссле опережают идущий на втором месте «Штурм» на 14 очков и досрочно стали победителями соревнований. Причём для «Зальцбурга» это уже девятый чемпионский титул подряд.

Ранее сообщалось, что российский специалист Станислав Черчесов вместе с «Ференцварошем» выиграл чемпионат Венгрии по футболу.