Гол Соу с пенальти в компенсированное время принёс «Ростову» победу над «Спартаком»
- РИА Новости
Игра, которая прошла в Ростове-на-Дону, завершилась со счётом 3:2 в пользу команды Валерия Карпина.
В составе «Спартака» мячи забили Александр Соболев (17-я минута), Руслан Литвинов (91-я). У «Ростова» отличились Роман Тугарев (14-я минута), Дмитрий Полоз (75-я, пенальти), Али Соу (96-я, пенальти).
«Ростов» (34 очка) занимает восьмое место в турнирной таблице Российской премьер-лиги (РПЛ). «Спартак» (31 очко) находится на десятой позиции.
Ранее сообщалось, что гол Александра Ломовицкого принёс победу «Рубину» в матче РПЛ с «Арсеналом».