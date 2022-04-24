Карякин призвал сайт Chess.com извиниться и вернуть российские флаги

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Российский гроссмейстер Сергей Карякин поделился мнением о блокировке американского шахматного сайта Chess.com на территории России решением Роскомнадзора.
Карякин призвал сайт Chess.com извиниться и вернуть российские флаги
  • AP

«На месте администрации сайта я бы извинился за свою неспортивную политику и вернул российские флаги обратно. В очередной раз мы стали свидетелями того, как из-за собственного русофобства западные площадки теряют российскую аудиторию», — написал шахматист в своём Telegram-канале.

Напомним, что доступ к странице сайта ограничен по требованию Генпрокуратуры России в соответствии с регламентом блокировки сайтов и страниц сайтов, содержащих призывы к массовым беспорядкам, экстремизму, участию в незаконных массовых акциях.

Ранее Карякин поделился мнением об отстранении московского «Спартака» от футбольной Лиги Европы.

 

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