Агент рассказал, как Головин реагирует на беспорядки во время матчей на чемпионате Франции

Александр Клюев, агент российского полузащитника «Монако» Александра Головина, поделился мнением о состоянии футболиста после пиротехнического шоу болельщиков «Сент-Этьена».

«Беспорядки во Франции случаются довольно часто, но Александру абсолютно всё равно на них. Его волнует только его собственная игра и результат команды. Он полностью сосредоточен на игре», — цитирует Клюева «Спорт-Экспресс».

Встреча прошла в Сент-Этьене и завершилась со счётом 4:1 в пользу «Монако».

Российский полузащитник «Монако» Александр Головин не отметился результативными действиями и был заменён на 59-й минуте.

«Монако» набрал 59 очков и занимает третье место в турнирной таблице чемпионата Франции. «Сент-Этьен» (31) находится на 18-й строчке.

Ранее сообщалось, что матч «Сент-Этьена» и «Монако» приостанавливали на 25 минут из-за поведения фанатов.