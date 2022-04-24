Агент рассказал, как Головин реагирует на беспорядки во время матчей на чемпионате Франции
- AP
«Беспорядки во Франции случаются довольно часто, но Александру абсолютно всё равно на них. Его волнует только его собственная игра и результат команды. Он полностью сосредоточен на игре», — цитирует Клюева «Спорт-Экспресс».
Встреча прошла в Сент-Этьене и завершилась со счётом 4:1 в пользу «Монако».
Российский полузащитник «Монако» Александр Головин не отметился результативными действиями и был заменён на 59-й минуте.
«Монако» набрал 59 очков и занимает третье место в турнирной таблице чемпионата Франции. «Сент-Этьен» (31) находится на 18-й строчке.
Ранее сообщалось, что матч «Сент-Этьена» и «Монако» приостанавливали на 25 минут из-за поведения фанатов.