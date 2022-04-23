Матч «Сент-Этьена» и «Монако» приостанавливали на 25 минут из-за поведения фанатов

Матч 34-го тура французской футбольной Лиги 1 между «Сент-Этьеном» и «Монако» во втором тайме был приостановлен.

В середине второго тайма «Сент-Этьен» пропустил третий мяч, поле чего фанаты хозяев начали бросать фаеры на поле и запускать салюты на трибунах.

В итоге поле заволокло дымом, а главный судья матча Бастьен Дешепи принял решение приостановить игру и увести футболистов в подтрибунное помещение.

Через 25 минут встреча была возобновлена.

Ранее сообщалось, что «Монако» с Александром Головиным в составе разгромил «Сент-Этьен» в матче Лиги 1.