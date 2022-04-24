В «Химках» прокомментировали невыплаченную компенсацию для Черевченко

Член наблюдательного совета «Химок» Роман Терюшков высказался о невыплаченной компенсации для бывшего главного тренера подмосковного клуба Игоря Черевченко.

«Жалоба Черевченко на «Химки»? Чисто техническая история, небольшая просрочка, с Игорем Геннадьевичем всегда в хороших отношениях были, только слова благодарности. Техническую историю в ближайшее время уладим», — цитирует Терюшкова «Матч ТВ».

Черевченко на посту главного тренера заменил Сергей Юран.

Напомним, что «Химки» в 26-м туре Российской премьер-лиги сыграют домашний матч против самарских «Крыльев Советов». Начало — в 14:00 мск.

«Химки» (25 очков) занимают 13-е место в турнирной таблице РПЛ. «Крылья Советов» (38 очков) расположились на седьмом месте.

Ранее Терюшков высоко оценил игру голкипера подмосковной команды Ильи Лантратова в матче с «Нижним Новгородом».