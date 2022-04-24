Американский журналист объяснил, почему Овечкин должен стать MVP сезона НХЛ

Американский журналист Stars & Sticks Майкл Мардзакко обозначил три причины, почему российский нападающий «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин должен получить приз, вручаемый лучшему игроку сезона в Национальной хоккейной лиге (НХЛ).

«Овечкин сыграл важную роль как в успешном начале сезона «Вашингтон Кэпиталз», так и в их недавнем преображении. Именно по этой и по нескольким другим причинам он должен быть назван обладателем «Харт Мемориал Трофи» как MVP регулярного сезона НХЛ», — цитирует Мардзакко Stars & Sticks.

По его мнению, Овечкин может получить свой четвёртый «Харт Трофи» за удачный финишный отрезок сезона, отсутствие проблем со здоровьем и вызов, который он бросает возрасту.

«Эти три довода помогут Овечкину взять верх», — заключил Мардзакко.

В нынешнем сезоне 36-летний российский хоккеист принял участие в 75 матчах, в которых набрал 90 (50 + 40) очков.

Напомним, что Овечкин занимает третье место в списке лучших снайперов в истории НХЛ. На его счету 780 заброшенных шайб. Лидирует Уэйн Гретцки, у которого 894 голов. На второй позиции — Горди Хоу (801).

Ранее сообщалось, что Овечкин был признан первой звездой дня в НХЛ.