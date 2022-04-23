Лоськов рассказал о своём будущем в «Локомотиве»

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Бывший футболист и тренер «Локомотива» Дмитрий Лоськов ответил на вопрос по поводу своей возможной работы в московском клубе.

«Мы разговаривали с Цорном второй раз. Говорили о том, как видим дальнейшую ситуацию в клубе. Они сказали, что для них это интересное предложение и они скажут нам через неделю. Пошла вторая неделя. Ни звонка, ни сообщения нет, тишина», — цитирует Лоськова «Спорт-Экспресс».

Он также отметил, что все вопросы надо задавать руководству клуба, так как оно принимает все решения и влияет на результат.

«Предложили тренировать «Казанку». Что будет, если её расформируют? Не знаю. Готов работать в тандеме с Олегом Пашининым? Конечно. Сколько готов ждать «Локо»? У меня действующий контракт», — добавил специалист.

Пашинин работал в тренерском штабе железнодорожников с 2015 года, а Лоськов — с 2016-го. Оба покинули штаб основной команды в начале апреля.

Ранее в «Локомотиве» опровергли слухи о расформировании «Казанки».

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