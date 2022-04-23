В «Локомотиве» опровергли слухи о расформировании «Казанки» 

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Спортивный директор московского «Локомотива» Томас Цорн рассказал о фарм-клубе команды — «Казанки».
В «Локомотиве» опровергли слухи о расформировании «Казанки» 
  • РИА Новости

«То, что расформировка «Казанки» будет, как везде об этом сейчас говорят и спекулируют, — это не так. Расформировки не будет!» — цитирует Цорна «Чемпионат».

По его словам, на данный момент обсуждается объединение молодёжного состава с «Казанкой» в одну команду, но сам проект закрыт не будет.

«Обсуждение идёт: цель — сделать одну конкурентоспособную команду. Будет ли команда в ФНЛ-2? Решение ещё не принято», — добавил функционер.

На данный момент «Казанка» выступает в ФНЛ-2 в подгруппе A второй группы. Она занимает последнее место в таблице.

Ранее главный тренер «Локомотива» Заур Хапов прокомментировал победу над «Нижним Новгородом» в матче 26-го тура РПЛ.

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