Тренер «Локомотива» Хапов: до удаления мы ничего не давали создавать «Нижнему Новгороду»

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Главный тренер московского «Локомотива» Заур Хапов прокомментировал победу над «Нижним Новгородом» в матче 26-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ).
Тренер «Локомотива» Хапов: до удаления мы ничего не давали создавать «Нижнему Новгороду»
  • РИА Новости

«Спасибо ребятам, что сегодня организованно сыграли. До удаления почти ничего не дали создать сопернику. После удаления стали недорабатывать, недобегать», — цитирует Хапова «Спорт-Экспресс».

По его мнению, игра вполне могла пойти в другую сторону. Также специалист обратил внимание на то, что железнодорожники вторую игру подряд пропускают со стандартного положения.

«Но мы в целом владели преимуществом и могли забивать третий», — добавил тренер.

«Локомотив» на своём поле переиграл «Нижний Новгород» со счётом 2:1, оба мяча в составе железнодорожников забил Рифат Жемалетдинов. Красно-зелёные набрали 41 очко и поднялись на пятое место в турнирной таблице чемпионата России.

Ранее спортивный директор «Локомотива» Томас Цорн высказался о перспективах бывших футболистов команды Дмитрия Лоськова и Олега Пашинина в московском клубе.

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