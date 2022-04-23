«Тоттенхэм» сыграл вничью с «Брентфордом» в 34-м туре АПЛ

Лондонский «Тоттенхэм» сыграл вничью с «Брентфордом» в матче 34-го тура Английской премьер-лиги (АПЛ).

Встреча прошла в Брентфорде и завершилась со счётом 0:0.

В составе хозяев жёлтые карточки получили Понтус Янссон и Мадс Сёренсен. У «Тоттенхэма» единственный «горчичник» заработал Родриго Бентанкур.

Подопечные Антонио Конте набрали 58 очков и занимают пятое место в турнирной таблице чемпионата Англии по футболу. «Брентфорд» (40) находится на 11-й строчке.

Ранее сообщалось, что покер Габриэля Жезуса помог «Манчестер Сити» крупно обыграть «Уотфорд» в матче АПЛ.