«Тоттенхэм» сыграл вничью с «Брентфордом» в 34-м туре АПЛ

Короткая ссылка
Лондонский «Тоттенхэм» сыграл вничью с «Брентфордом» в матче 34-го тура Английской премьер-лиги (АПЛ).
«Тоттенхэм» сыграл вничью с «Брентфордом» в 34-м туре АПЛ
  • Gettyimages.ru

Встреча прошла в Брентфорде и завершилась со счётом 0:0.

В составе хозяев жёлтые карточки получили Понтус Янссон и Мадс Сёренсен. У «Тоттенхэма» единственный «горчичник» заработал Родриго Бентанкур.

Подопечные Антонио Конте набрали 58 очков и занимают пятое место в турнирной таблице чемпионата Англии по футболу. «Брентфорд» (40) находится на 11-й строчке.

Ранее сообщалось, что покер Габриэля Жезуса помог «Манчестер Сити» крупно обыграть «Уотфорд» в матче АПЛ.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
tg_banner
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2022 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить