«Тоттенхэм» сыграл вничью с «Брентфордом» в 34-м туре АПЛ
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Встреча прошла в Брентфорде и завершилась со счётом 0:0.
В составе хозяев жёлтые карточки получили Понтус Янссон и Мадс Сёренсен. У «Тоттенхэма» единственный «горчичник» заработал Родриго Бентанкур.
Подопечные Антонио Конте набрали 58 очков и занимают пятое место в турнирной таблице чемпионата Англии по футболу. «Брентфорд» (40) находится на 11-й строчке.
Ранее сообщалось, что покер Габриэля Жезуса помог «Манчестер Сити» крупно обыграть «Уотфорд» в матче АПЛ.