Покер Жезуса помог «Манчестер Сити» крупно обыграть «Уотфорд» в матче АПЛ

«Манчестер Сити» одержал разгромную победу над «Уотфордом» в матче 34-го тура Английской премьер-лиги (АПЛ).

Встреча прошла в Манчестере на стадионе «Этихад» и завершилась со счётом 5:1.

В составе «Сити» четыре мяча забил Габриэл Жезус (один — с пенальти), также отличился Родриго Эрнандес. У гостей единственным голом отметился Хассан Камара.

Таким образом, подопечные Хосепа Гвардиолы набрали 80 очков и продолжают лидировать в турнирной таблице чемпионата Англии по футболу. «Уотфорд» (22) находится на предпоследнем, 19-м месте.

Ранее сообщалось, что «Арсенал» разгромил «Манчестер Юнайтед» в матче АПЛ.