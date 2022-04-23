«Арсенал» разгромил «Манчестер Юнайтед» в матче АПЛ

«Арсенал» одержал победу над «Манчестер Юнайтед» в 34-м туре чемпионата Англии по футболу.

Встреча прошла в Лондоне на стадионе «Эмирейтс» и завершилась со счётом 3:1.

В составе канониров отличились Нуну Тавареш (3-я минута), Букайо Сака (32-я) и Гранит Джака (71-я). За «красных дьяволов» мяч забил Криштиану Роналду (34-я).

Напомним, что Эрик тен Хаг станет главным тренером «Манчестер Юнайтед» после окончания сезона-2021/22. Рангник займёт одну из должностей в структуре МЮ.

Ранее Роналду поблагодарил болельщиков «Ливерпуля», которые поддержали его в связи со смертью сына.