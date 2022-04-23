Кудерметова пробилась в финал турнира WTA в Стамбуле, где сыграет с Потаповой

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Россиянка Вероника Кудерметова одержала победу над румынкой Сораной Кырстей в полуфинальном матче турнира Женской теннисной ассоциации (WTA) в Стамбуле.
Кудерметова пробилась в финал турнира WTA в Стамбуле, где сыграет с Потаповой
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Встреча продолжалась 1 час 23 минуты и завершилась со счётом 6:3, 6:3.

Российская теннисистка совершила всего один эйс, допустила три двойные ошибки и четыре раза взяла чужую подачу при девяти попытках.

В финале Кудерметова встретится с соотечественницей Анастасией Потаповой, которая одолела Юлию Путинцеву из Казахстана — 2:6, 6:2, 6:2. 

Ранее сообщалось, что Андрей Рублёв вышел в финал турнира ATP в Белграде, где сыграет с Новаком Джоковичем.

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