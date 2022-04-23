Чемпион «Ролан Гаррос» Панатта высказался об отстранении россиян от Уимблдона

Чемпион «Ролан Гаррос» итальянец Адриано Панатта раскритиковал решение Всеанглийского клуба лаун-тенниса и крокета (AELTC) отстранить российских спортсменов от участия в Уимблдонском турнире 2022 года.

«Российских теннисистов отстранили от Уимблдона? Я считаю, что это глупость, чушь собачья, если можно так выражаться. Ко всему прочему, Медведев и Рублёв, похоже, не согласны с тем, что делает их страна, они люди, которые являются профессиональными теннисистами», — приводит слова Панатты Sportskeeda.

20 апреля было объявлено, что заявки спортсменов из России и Белоруссии на участие в Уимблдоне будут отклонены из-за ситуации на Украине. Чемпионат пройдёт с 27 июня по 10 июля в пригороде Лондона.

Ранее двукратный чемпион турниров Большого шлема в миксте Андрей Ольховский прокомментировал намерение правительства Италии провести турнир серии «Мастерс» в Риме без участия российских и белорусских теннисистов.