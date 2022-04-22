Ольховский высказался о возможном недопуске россиян и белорусов на теннисный турнир в Риме

Двукратный чемпион турниров Большого шлема в миксте Андрей Ольховский прокомментировал намерение правительства Италии провести турнир серии «Мастерс» в Риме без участия российских и белорусских теннисистов.

«Создан опасный прецедент на Уимблдоне, и сейчас у меня вопрос, как ATP и WTA на это реагируют. Здесь принципиально надо ставить вопрос ребром. Либо эти турниры проводятся под эгидой этих двух организаций, либо они проводятся сами по себе и приглашают тех, кого они хотят», — цитирует Ольховского «Спорт-Экспресс».

По его словам, намерение итальянских властей на Западе никого не волнует и выглядит очень непрофессионально.

Напомним, что, по информации СМИ, турнир Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP) и Женской теннисной ассоциации (WTA) в Риме по примеру Уимблдона может пройти без участия россиян и белорусов, поскольку на организаторов оказывается давление со стороны президента национального олимпийского комитета Джованни Малаго и премьер-министра Италии Марио Драги.

Ранее Ольховский прокомментировал готовность россиянина Андрея Рублёва передать все свои призовые на гуманитарную помощь в случае допуска к Уимблдонскому турниру.