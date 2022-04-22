Ольховский прокомментировал предложение Рублёва о гуманитарной помощи

Двукратный чемпион турниров Большого шлема в миксте Андрей Ольховский высказался о готовности россиянина Андрея Рублёва передать все свои призовые на гуманитарную помощь в случае допуска к Уимблдонскому турниру.

«Рублёв сказал всё как есть. Естественно, что дискриминация идёт. Что касается гуманитарной помощи, то благотворительность везде приветствуется. На мой взгляд, это очень хороший и правильный шаг», — цитирует Ольховского «Чемпионат».

По его словам, поблажек со стороны организаторов турнира не будет, потому что решение имеет политический характер.

20 апреля было объявлено, что заявки российских и белорусских теннисистов на участие в Уимблдоне будут отклонены из-за ситуации на Украине.

Уимблдон пройдёт с 27 июня по 10 июля в пригороде Лондона.

Ранее президент Федерации тенниса России (ФТР) Шамиль Тарпищев отреагировал на слова Рублёва о гуманитарной помощи.