Тарпищев отреагировал на слова Рублёва о гуманитарной помощи

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Президент Федерации тенниса России (ФТР) Шамиль Тарпищев высказался о словах восьмой ракетки мира Андрея Рублёва, выразившего готовность пожертвовать свои призовые на гуманитарные нужды в случае, если ему разрешат принять участие в Уимблдоне.
Тарпищев отреагировал на слова Рублёва о гуманитарной помощи
  • Gettyimages.ru
  • © Matthew Stockman

«Зачем мусолить непонятно что? Я считаю, что всё это неправильно. Спорт политизировали. Весь мир выступил против решения Уимблдона: и Навратилова, и Джокович», — цитирует Тарпищева «Чемпионат».

Он также затруднился ответить, зачем Рублёв заговорил о гуманитарной помощи.

«Он пытается выступать осторожно, чтобы его не зацепили. Кому он обещал, что обещал — я не очень понимаю», — заключил Тарпищев.

20 апреля было объявлено, что заявки российских и белорусских теннисистов на участие в Уимблдоне будут отклонены из-за ситуации на Украине.

Уимблдонский турнир пройдёт с 27 июня по 10 июля в пригороде Лондона.

Ранее полуфиналист «Ролан Гаррос» 1989 года Андрей Чесноков поддержал позицию Рублёва по поводу призовых за Уимблдон.

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