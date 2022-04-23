Лайшев: около 25 стран могут создать альтернативный чемпионат мира по всем видам спорта

Директор центра спорта и образования «Самбо-70» Ренат Лайшев высказался о возможности провести альтернативный чемпионат мира с участием 25 стран.

«Мы подсчитали, по всем видам спорта можно проводить свой чемпионат мира, количество участвующих будет около 25 стран. Раньше тоже были альтернативные соревнования — Игры доброй воли, их проводили в дружественных государствах», — цитирует Лайшева «Матч ТВ».

Отмечается, что примут участие страны бывшего СССР, Латинской Америки и некоторые азиатские страны.

Напомним, что Международный олимпийский комитет (МОК) рекомендовал международным спортивным организациям не допускать до соревнований атлетов из России и Белоруссии, в связи с чем чемпионат мира в Монпелье по фигурному катанию прошёл без россиян.

Ранее Лайшев оценил желание фигуристки Александры Трусовой сделать пятерной прыжок.