Тарасова высказалась о результатах выборов президента ФФКМ

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Заслуженный тренер Татьяна Тарасова прокомментировала результаты выборов президента Федерации фигурного катания Москвы (ФФКМ).
Тарасова высказалась о результатах выборов президента ФФКМ
  • РИА Новости

«Не знаю, кто смотрелся бы на этой должности лучше, но то, что не победила Слуцкая, — смешно. Это абсолютно точно», — цитирует Тарасову «РБК Спорт».

Напомним, что бизнесмен Антон Абдурахманов стал президентом федерации. Помимо него, на пост президента баллотировалась двукратный призёр Олимпийских игр Ирина Слуцкая.

Выборы прошли в рамках отчётно-выборного собрания организации 23 апреля.

Ранее Тарасова прокомментировала новость об отстранении на девять месяцев российского пловца Евгения Рылова за участие в концерте-митинге в «Лужниках».

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