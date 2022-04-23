Тарасова высказалась о результатах выборов президента ФФКМ
- РИА Новости
«Не знаю, кто смотрелся бы на этой должности лучше, но то, что не победила Слуцкая, — смешно. Это абсолютно точно», — цитирует Тарасову «РБК Спорт».
Напомним, что бизнесмен Антон Абдурахманов стал президентом федерации. Помимо него, на пост президента баллотировалась двукратный призёр Олимпийских игр Ирина Слуцкая.
Выборы прошли в рамках отчётно-выборного собрания организации 23 апреля.
Ранее Тарасова прокомментировала новость об отстранении на девять месяцев российского пловца Евгения Рылова за участие в концерте-митинге в «Лужниках».