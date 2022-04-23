Тарасова высказалась о результатах выборов президента ФФКМ

Заслуженный тренер Татьяна Тарасова прокомментировала результаты выборов президента Федерации фигурного катания Москвы (ФФКМ).

«Не знаю, кто смотрелся бы на этой должности лучше, но то, что не победила Слуцкая, — смешно. Это абсолютно точно», — цитирует Тарасову «РБК Спорт».

Напомним, что бизнесмен Антон Абдурахманов стал президентом федерации. Помимо него, на пост президента баллотировалась двукратный призёр Олимпийских игр Ирина Слуцкая.

Выборы прошли в рамках отчётно-выборного собрания организации 23 апреля.

Ранее Тарасова прокомментировала новость об отстранении на девять месяцев российского пловца Евгения Рылова за участие в концерте-митинге в «Лужниках».