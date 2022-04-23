Рассел стал лучшим по итогам второй сессии сводных заездов Гран-при Эмилии-Романьи

Пилот Mercedes Джордж Рассел из Великобритании показал лучшее время во второй свободной практике на четвёртом в сезоне этапе «Формулы-1» — Гран-при Эмилии-Романьи.

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