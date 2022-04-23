Рассел стал лучшим по итогам второй сессии сводных заездов Гран-при Эмилии-Романьи

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Пилот Mercedes Джордж Рассел из Великобритании показал лучшее время во второй свободной практике на четвёртом в сезоне этапе «Формулы-1» — Гран-при Эмилии-Романьи.
Рассел стал лучшим по итогам второй сессии сводных заездов Гран-при Эмилии-Романьи
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Он проехал свой лучший круг с результатом 1 минута 19,457 секунды.

Второе место занял мексиканский пилот Red Bull Серхио Перес (+0,081), замкнул тройку Шарль Леклер (+0,283) из Ferrari. Монегаск является лидером чемпионата. 

По итогам квалификации гонщик Red Bull Макс Ферстаппен из Нидерландов занял поул-позицию на старте спринта. 

Спринт и гонка пройдут 23 и 24 апреля.

Ранее сообщалось, что Леклер стал лучшим по итогам первой практики Гран-при Эмилии-Романьи.

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