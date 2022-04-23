Самсонова: будет любопытно сыграть с первой ракеткой мира Свёнтек

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Россиянка Людмила Самсонова поделилась ожиданиями от полуфинального матча турнира Женской теннисной ассоциации (WTA) в Штутгарте с первой ракеткой мира полячкой Игой Свёнтек.
Самсонова: будет любопытно сыграть с первой ракеткой мира Свёнтек
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«Сейчас я чувствую себя прекрасно. Будет любопытно сыграть с первой ракеткой мира. Думаю, Ига сейчас на голову сильнее всех. Она очень хороша», — цитирует Самсонову пресс-служба WTA.

Она добавила, что хочет улучшить свою игру и прибавить на грунте, на более медленных покрытиях.

Напомним, 23-летняя россиянка в четвертьфинальном матче обыграла немку Лауру Зигемунд со счётом 7:5, 6:3 и прошла в 1/2 турнира в Штутгарте.

Ранее российская теннисистка Вероника Кудерметова вышла в полуфинал турнира в Стамбуле.

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