Самсонова: будет любопытно сыграть с первой ракеткой мира Свёнтек

Россиянка Людмила Самсонова поделилась ожиданиями от полуфинального матча турнира Женской теннисной ассоциации (WTA) в Штутгарте с первой ракеткой мира полячкой Игой Свёнтек.

«Сейчас я чувствую себя прекрасно. Будет любопытно сыграть с первой ракеткой мира. Думаю, Ига сейчас на голову сильнее всех. Она очень хороша», — цитирует Самсонову пресс-служба WTA.

Она добавила, что хочет улучшить свою игру и прибавить на грунте, на более медленных покрытиях.

Напомним, 23-летняя россиянка в четвертьфинальном матче обыграла немку Лауру Зигемунд со счётом 7:5, 6:3 и прошла в 1/2 турнира в Штутгарте.

Ранее российская теннисистка Вероника Кудерметова вышла в полуфинал турнира в Стамбуле.