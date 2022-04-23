Капризова признали первой звездой дня в Национальной хоккейной лиге
- AP
В составе «Миннесоты» одну из шайб забросили Кирилл Капризов (27-я минута). 24-летний российский форвард, помимо гола, оформил также три результативные передачи. Капризов стал седьмым российским хоккеистом, который набрал 100 и более очков за регулярный сезон НХЛ.
Он был признан первой звездой дня.
Матч, который прошел в Сент-Поле, завершился со счётом 6:3 в пользу команды Дина Эвасона.
Ранее сообщалось, что Артемий Панарин установил новый личный рекорд по набранным очкам в НХЛ.