Капризова признали первой звездой дня в Национальной хоккейной лиге

«Миннесота Уайлд» на своём льду нанёс поражение «Сиэтл Кракен» в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).

В составе «Миннесоты» одну из шайб забросили Кирилл Капризов (27-я минута). 24-летний российский форвард, помимо гола, оформил также три результативные передачи. Капризов стал седьмым российским хоккеистом, который набрал 100 и более очков за регулярный сезон НХЛ.

Он был признан первой звездой дня.

Матч, который прошел в Сент-Поле, завершился со счётом 6:3 в пользу команды Дина Эвасона.

Ранее сообщалось, что Артемий Панарин установил новый личный рекорд по набранным очкам в НХЛ.