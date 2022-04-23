Зверев прокомментировал отстранение российских теннисистов от Уимблдона
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«Я не вижу причин, по которым российские и белорусские теннисисты не могут принять участия в Уимблдоне. Я понимаю, что это направлено против России», — цитирует Зверева We Love Tennis.
По его словам, российский теннисист Андрей Рублёв готов выступить против военной спецоперации и пожертвовать заработанные призовые на гуманитарную помощь.
20 апреля было объявлено, что заявки спортсменов из России и Белоруссии на участие в Уимблдоне будут отклонены из-за ситуации на Украине. Чемпионат пройдёт с 27 июня по 10 июля в пригороде Лондона.
Ранее бывший украинский теннисист Александр Долгополов высказался о словах Рублёва, выразившего готовность пожертвовать свои призовые на гуманитарные нужды.