Зверев прокомментировал отстранение российских теннисистов от Уимблдона

Третья ракетка мира немецкий теннисист Александр Зверев высказался о решении Всеанглийского клуба лаун-тенниса и крокета (AELTC) отстранить российских спортсменов от участия в Уимблдонском турнире 2022 года.

«Я не вижу причин, по которым российские и белорусские теннисисты не могут принять участия в Уимблдоне. Я понимаю, что это направлено против России», — цитирует Зверева We Love Tennis.

По его словам, российский теннисист Андрей Рублёв готов выступить против военной спецоперации и пожертвовать заработанные призовые на гуманитарную помощь.

20 апреля было объявлено, что заявки спортсменов из России и Белоруссии на участие в Уимблдоне будут отклонены из-за ситуации на Украине. Чемпионат пройдёт с 27 июня по 10 июля в пригороде Лондона.

Ранее бывший украинский теннисист Александр Долгополов высказался о словах Рублёва, выразившего готовность пожертвовать свои призовые на гуманитарные нужды.