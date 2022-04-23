Избитый Тайсоном пассажир самолёта нанял адвоката

Пассажир самолёта, которого избил бывший абсолютный чемпион мира по боксу в тяжёлом весе Майк Тайсон, нанял адвоката Мэтта Моргана и собирается пойти в суд.

«Очевидно, что один из величайших боксёров всех времён должен был проявить большую сдержанность, прежде чем применить кулаки по отношению к своему чрезмерно взволнованному болельщику», — приводит слова Моргана TMZ.

Юрист отметил, что конфликта можно было избежать, если бы Тайсон просто вызвал стюардессу.

Инцидент произошёл в аэропорту Сан-Франциско. Пострадавший начал провоцировать боксёра, после чего тот нанёс ему несколько ударов по лицу.

Пассажиру была оказана медицинская помощь, после чего он обратился в полицию.

Ранее в сети опубликовали видео, на котором Тайсон избил мужчину, с которым летел в одном самолёте.