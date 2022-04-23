Йохауг рассказала о самом тяжёлом моменте в карьере

Четырёхкратная олимпийская чемпионка норвежская лыжница Тереза Йохауг поделилась воспоминаниями об отстранении из-за положительной допинг-пробы.

«Самым большим спадом в моей карьере была, конечно, дисквалификация после допингового вердикта. В тот момент я больше всего хотела бросить лыжные гонки. Самым худшим было то, что я потеряла радость от тренировок. Несколько недель я вообще не носила лыжный комбинезон. В основном я просто плакала, плакала, плакала и плакала», — цитирует Йохауг TV2.

Спортсменка рассказала, что возобновить тренировки её уговорили жених Нильс Якоб и брат Карштейн.

Напомним, что в 2016 году Йохауг была дисквалифицирована, так как в её организме обнаружили анаболический стероид клостебол. 33-летняя лыжница заявляла, что запрещённый препарат попал в организм из-за бальзама для губ, который ей дал врач сборной Норвегии Фредерик Бендиксен. Она вернулась к соревнованиям после Олимпиады в Пхёнчхане.

Ранее Йохауг ответила главе Федерации лыжных гонок России Елене Вяльбе по поводу заказной критики в адрес россиян.