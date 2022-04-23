Sky Sport: Рюдигер близок к переходу в «Реал»

Защитник лондонского «Челси» Антонио Рюдигер может продолжит карьеру в мадридском «Реале».

Игра Рюдигера в четвертьфинальном матче Лиги чемпионов с «Реалом» убедила руководство испанского клуба снова активизировать переговоры по трансферу футболиста. Уточняется, что теперь стороны близки к заключению соглашения, сообщает журналист Sky Sport Джанлука Ди Марцио.

29-летний Рюдигер в сезоне-2021/22 в 47 матчах за «Челси» забил пять мячей и сделал четыре результативные передачи.

Transfermarkt оценивает стоимость футболиста в €35 млн.

Ранее сообщалось, что Карим Бензема повторил уникальное достижение из-за двух незабитых пенальти.