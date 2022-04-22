Ольховский оценил шансы Хачанова победить Джоковича на турнире ATP в Белграде

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Двукратный чемпион турниров Большого шлема в миксте Андрей Ольховский оценил шансы россиянина Карена Хачанова победить серба Новака Джоковича в полуфинале турнира Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP) в Белграде.
Ольховский оценил шансы Хачанова победить Джоковича на турнире ATP в Белграде
  • Gettyimages.ru
  • © Colin McPhedran/MB Media

«Джокович, действительно, сейчас не очень уверенно выглядит. Во вчерашнем матче он выглядел не очень свежо на корте. Карен вполне способен оказать сопротивление, ему надо настраиваться на победу», — цитирует Ольховского «Чемпионат».

Напомним, что российский теннисист и серб сыграют 23 апреля в 15:00 мск.

Ранее восьмая ракетка мира Андрей Рублёв прокомментировал решение не допустить россиян до участия в Открытом чемпионате Великобритании по теннису 2022 года.

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