Онопко верит, что российские команды скоро вернутся к международным турнирам

Тренер сборной России по футболу Виктор Онопко выразил надежду, что в скором времени российские команды смогут вернуться к международным соревнованиям.

«Никто не ожидал, что нам не дадут даже сыграть, хоть бы и на нейтральном поле. От нас тут мало что зависело — всё решалось в высоких кабинетах. Не только российский футбол отстранили, но и другие виды спорта», — цитирует Онопко «Чемпионат».

При этом он отметил, что руководство Российского футбольного союза делает всё, чтобы добиться возвращения российских команд на международную арену. По его мнению, положительным знаком также может являться тот факт, что Международная федерация футбола признала русский язык в качестве официального внутри ФИФА.

«Мне кажется, в футбольном мире к России хорошо относятся. Многие играли здесь. Все турниры — чемпионат мира, Евро, Лига чемпионов — Россия проводила на самом высоком уровне. Я верю, что мы вернёмся. Есть надежда», — добавил специалист.

Сборная России не смогла сыграть с командой Польши 24 марта в рамках стыкового матча к ЧМ-2022 из-за отстранения национальной команды со стороны ФИФА и УЕФА.

Ранее нападающий московского «Спартака» Александр Соболев высказался об отстранении сборной России.