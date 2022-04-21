Финал Кубка Франции впервые будет судить женщина-арбитр

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Футбольный судья Стефани Фраппар станет первой женщиной, которая будет судить финал Кубка Франции.
Финал Кубка Франции впервые будет судить женщина-арбитр
  • Gettyimages.ru

«Я счастлива, горжусь этим назначением и благодарю FFF за оказанное мне доверие. Я особенно ценю это соревнование, главное событие французского футбола, в котором участвуют любители и профессионалы», — цитирует Фраппар пресс-служба Федерации футбола Франции.

Напомним, что матч «Нант» — «Ницца» состоится 7 мая на стадионе «Стад де Франс» в Париже.

Ранее сообщалось, что «Матч ТВ» не покажет финал Кубка Франции из-за приостановки действия контракта на телеправа со стороны Лиги 1.

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