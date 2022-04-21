Колосков высказался об идее назначить женщин-арбитров на матчи РПЛ

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Почётный президент Российского футбольного союза (РФС) Вячеслав Колосков высказался об идее Заремы Салиховой, гражданской жены владельца «Спартака» Леонида Федуна, назначить женщин-арбитров на матчи Российской премьер-лиги (РПЛ).
Колосков высказался об идее назначить женщин-арбитров на матчи РПЛ
  • РИА Новости

«Мне кажется, что это бред какой-то. Сначала мы приглашаем иностранных судей и инструкторов, теперь женщин давайте. У нас мужчины толком судить не умеют», — цитирует Колоскова «Чемпионат».

По его словам, в российском футболе хватает других проблем и нужно заниматься подготовкой судей, а не перестановкой фигур.

«Приехал португалец — до фонаря ему все эти судейские вопросы: языка не знает, традиций тоже. В это время Ашот ушёл в лигу — корабль остался без командира. Отсюда и результат. При чём тут женщины, не женщины?.. Сейчас роботы пойдут судить», — добавил Колосков.

Напомним, что российского арбитра Анастасию Пустовойтову не допустили к участию в чемпионате Европы по футболу среди женщин, который пройдёт в Англии с 6 по 31 июля.

Ранее бывший полузащитник сборной России Александр Мостовой прокомментировал предложение Салиховой.

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