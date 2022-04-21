Колосков высказался об идее назначить женщин-арбитров на матчи РПЛ
- РИА Новости
«Мне кажется, что это бред какой-то. Сначала мы приглашаем иностранных судей и инструкторов, теперь женщин давайте. У нас мужчины толком судить не умеют», — цитирует Колоскова «Чемпионат».
По его словам, в российском футболе хватает других проблем и нужно заниматься подготовкой судей, а не перестановкой фигур.
«Приехал португалец — до фонаря ему все эти судейские вопросы: языка не знает, традиций тоже. В это время Ашот ушёл в лигу — корабль остался без командира. Отсюда и результат. При чём тут женщины, не женщины?.. Сейчас роботы пойдут судить», — добавил Колосков.
Напомним, что российского арбитра Анастасию Пустовойтову не допустили к участию в чемпионате Европы по футболу среди женщин, который пройдёт в Англии с 6 по 31 июля.
Ранее бывший полузащитник сборной России Александр Мостовой прокомментировал предложение Салиховой.