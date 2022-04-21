Мостовой не поддержал предложение Салиховой назначить женщин-арбитров на матчи РПЛ

Бывший полузащитник сборной России Александр Мостовой прокомментировал предложение Заремы Салиховой, гражданской жены владельца «Спартака» Леонида Федуна, назначить женщин-арбитров на матчи Российской премьер-лиги (РПЛ).

«Я против. Зачем женщинам лезть туда? У них есть свои виды спорта — пускай они занимаются ими. Есть женский футбол, пускай там судят», — цитирует Мостового «Чемпионат».

По его словам, мужчинам-арбитрам и так места не хватает, чтобы нормально судить.

Напомним, что российского арбитра Анастасию Пустовойтову не допустили к участию в чемпионате Европы по футболу среди женщин, который пройдёт в Англии с 6 по 31 июля.

Ранее бывший президент московского «Локомотива» Ольга Смородская раскритиковала предложение Салиховой.