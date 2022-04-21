Фёдор Емельяненко рассказал подробности своего последнего боя в карьере

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Российский боец смешанных единоборств Фёдор Емельяненко сообщил, где и с кем хочет провести последний бой в своей карьере.
Фёдор Емельяненко рассказал подробности своего последнего боя в карьере
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«К сожалению, так получается, что бой пройдёт не в России. Я готов в любом месте провести бой, который завершит карьеру. Я бы хотел побиться с американцем Райаном Бейдером. Поединок может быть на одном турнире с Вадимом Немковым в августе», — цитирует Емельяненко ТАСС.

По его словам, рейтинг Bellator позволяет ему провести последний бой именно за титул.

«Хочу попробовать ещё раз и на этой ноте уже закончить. По контракту это последний поединок», — добавил Емельяненко.

Напомним, что россиянин проиграл Бейдеру в январе 2019 года техническим нокаутом в первом раунде. 30 января 2022 года американец защитил свой титул, победив другого бойца — Валентина Молдавского.

Ранее Емельяненко рассказал о конфликтной ситуации с американцем Кори Андресоном после поединка с Вадимом Немковым на турнире Bellator 277.

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