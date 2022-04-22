ФХБ направила заявку на участие белорусского клуба в МХЛ

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Федерация хоккея Белоруссии (ФХБ) направила заявку на участие белорусского клуба в чемпионате Молодёжной хоккейной лиги (МХЛ).
ФХБ направила заявку на участие белорусского клуба в МХЛ
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Исполком ФХБ также утвердил кандидатуры главных тренеров сборной Белоруссии. Национальную команду продолжит возглавлять Крэйг Вудкрофт, сообщает ТАСС.

Канадский специалист возглавил сборную Белоруссии в 2021 году.

Международная федерация хоккея (IIHF) отстранила сборные России и Белоруссии от участия в турнирах под её эгидой.

Ранее Владимир Крикунов заявил, что сокращение легионеров позволит молодым хоккеистам быстрее набираться опыта.

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