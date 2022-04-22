ФХБ направила заявку на участие белорусского клуба в МХЛ
- Gettyimages.ru
Исполком ФХБ также утвердил кандидатуры главных тренеров сборной Белоруссии. Национальную команду продолжит возглавлять Крэйг Вудкрофт, сообщает ТАСС.
Канадский специалист возглавил сборную Белоруссии в 2021 году.
Международная федерация хоккея (IIHF) отстранила сборные России и Белоруссии от участия в турнирах под её эгидой.
Ранее Владимир Крикунов заявил, что сокращение легионеров позволит молодым хоккеистам быстрее набираться опыта.