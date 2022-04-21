Габулов: победа в матче с «Зенитом» — это большой результат для возрождённой «Алании»
- РИА Новости
«Это большой результат для возрождённой «Алании». Обыграть действующего чемпиона России в четвертьфинале Кубка — это действительно весомая победа», — цитирует Габулова «РБ Спорт».
По его словам, у команды есть все шансы выйти в финал, учитывая, что она на своём пути обыграла уже трёх представителей Российской премьер-лиги (РПЛ).
«В Кубке же можно победить любого. Тем более что у «Алании» в игровом плане всё для этого есть. Сложно что-то сказать по поводу выхода клуба в высший дивизион», — добавил Габулов.
Напомним, что красно-жёлтые в Грозном обыграли «Зенит» в серии пенальти и вышли в полуфинал турнира. Основное время встречи завершилось со счётом 2:2, а серия одиннадцатиметровых закончилась в пользу хозяев — 6:5.
Ранее полузащитник «Алании» Николай Гиоргобиани обратился к тем, кто смеётся над штрафными команды, после победы над петербургским клубом в четвертьфинале Кубка России.