Габулов: победа в матче с «Зенитом» — это большой результат для возрождённой «Алании»

Генеральный директор подмосковных «Химок» Владимир Габулов поделился впечатлениями от победы «Алании» над санкт-петербургским «Зенитом» в матче 1/4 финала Кубка России.

«Это большой результат для возрождённой «Алании». Обыграть действующего чемпиона России в четвертьфинале Кубка — это действительно весомая победа», — цитирует Габулова «РБ Спорт».

По его словам, у команды есть все шансы выйти в финал, учитывая, что она на своём пути обыграла уже трёх представителей Российской премьер-лиги (РПЛ).

«В Кубке же можно победить любого. Тем более что у «Алании» в игровом плане всё для этого есть. Сложно что-то сказать по поводу выхода клуба в высший дивизион», — добавил Габулов.

Напомним, что красно-жёлтые в Грозном обыграли «Зенит» в серии пенальти и вышли в полуфинал турнира. Основное время встречи завершилось со счётом 2:2, а серия одиннадцатиметровых закончилась в пользу хозяев — 6:5.

Ранее полузащитник «Алании» Николай Гиоргобиани обратился к тем, кто смеётся над штрафными команды, после победы над петербургским клубом в четвертьфинале Кубка России.