Валиева рассказала о важности побед в спорте

Олимпийская чемпионка в командном турнире Камила Валиева рассказала, насколько важно побеждать в спорте.

«Да, победы в спорте важны, но они могут быть разными. Занять первое место на соревнованиях — это превосходство над соперниками. Выучить новый элемент — это тоже успех», — цитирует Валиеву Cosmopolitan.

По её словам, выйти на лёд и успешно откатать перед зрителями программу — это тоже своеобразная победа.

«Никто не рождается с умением побеждать или проигрывать. Все учатся этому», — добавила Валиева.

Напомним, что 15-летняя спортсменка в сезоне-2021/22 выиграла чемпионат России и Европы, а также стала олимпийской чемпионкой в командном турнире. В личных соревнованиях на Олимпиаде в Пекине фигуристка стала четвёртой.

Ранее Валиева рассказала, кого ей не хватало на Олимпиаде 2022 года в Пекине.