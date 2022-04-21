Первая сборная Москвы завоевала золото ЧР по фехтованию на турнире шпажистов

Первая сборная Москвы по фехтованию завоевала золотые медали чемпионата России в командных соревнованиях шпажистов.

Первая команда Москвы (Вадим Анохин, Алан Фардзинов и Никита Глазков) в финале одержала победу над второй сборной столицы (Дмитрий Гусев, Егор Ломага и Георгий Буянов) со счётом 32:31.

Бронзовые награды завоевала команда Новосибирска.

Первенство России проходит на федеральной территории «Сириус» в Краснодарском крае.

Ранее двукратная олимпийская чемпионка по фехтованию София Позднякова высказалась о популярности фигурного катания в России.