Первая сборная Москвы завоевала золото ЧР по фехтованию на турнире шпажистов

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Первая сборная Москвы по фехтованию завоевала золотые медали чемпионата России в командных соревнованиях шпажистов.
Первая сборная Москвы завоевала золото ЧР по фехтованию на турнире шпажистов
  • Gettyimages.ru

Первая команда Москвы (Вадим Анохин, Алан Фардзинов и Никита Глазков) в финале одержала победу над второй сборной столицы (Дмитрий Гусев, Егор Ломага и Георгий Буянов) со счётом 32:31.

Бронзовые награды завоевала команда Новосибирска.

Первенство России проходит на федеральной территории «Сириус» в Краснодарском крае.

Ранее двукратная олимпийская чемпионка по фехтованию София Позднякова высказалась о популярности фигурного катания в России.

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