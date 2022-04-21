Созин: ЦСКА отскочил от крупнейшего поражения в истории в матче со «Спартаком»

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Член комитета по этике Российского футбольного союза (РФС) Андрей Созин высказался после матча ЦСКА — «Спартак» в рамках 1/4 финала Кубка России.
Созин: ЦСКА отскочил от крупнейшего поражения в истории в матче со «Спартаком»
  • РИА Новости

«ЦСКА вчера отскочил от самого крупного поражения в своей истории. Если бы не Акинфеев, «Спартак» мог забить семь!» — цитирует Созина «Чемпионат».

По его словам, наставник армейцев Алексей Березуцкий — хороший футболист, но тренерского опыта у него пока что недостаточно.

«После одной из побед братья вышли на поле и стали таскать на своих плечах игроков. Между тренером и футболистом должна быть грань! Теперь они не могут в жёсткой форме пихнуть легионера — вчера ты его катал, а сегодня ругаешь», — добавил Созин.

Напомним, что красно-белые обыграли армейцев со счётом 1:0. Единственный мяч в игре на 21-й минуте забил Бакаев. Таким образом, «Спартак» вышел в полуфинал Кубка России.

Ранее Зарема Салихова, гражданская жена владельца красно-белых Леонида Федуна, отреагировала на недопуск российского арбитра Анастасии Пустовойтовой к участию в чемпионате Европы по футболу среди женщин.

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