Созин: ЦСКА отскочил от крупнейшего поражения в истории в матче со «Спартаком»
- РИА Новости
«ЦСКА вчера отскочил от самого крупного поражения в своей истории. Если бы не Акинфеев, «Спартак» мог забить семь!» — цитирует Созина «Чемпионат».
По его словам, наставник армейцев Алексей Березуцкий — хороший футболист, но тренерского опыта у него пока что недостаточно.
«После одной из побед братья вышли на поле и стали таскать на своих плечах игроков. Между тренером и футболистом должна быть грань! Теперь они не могут в жёсткой форме пихнуть легионера — вчера ты его катал, а сегодня ругаешь», — добавил Созин.
Напомним, что красно-белые обыграли армейцев со счётом 1:0. Единственный мяч в игре на 21-й минуте забил Бакаев. Таким образом, «Спартак» вышел в полуфинал Кубка России.
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