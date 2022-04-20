«Спартак» обыграл ЦСКА благодаря голу Бакаева и вышел в полуфинал Кубка России

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Московский «Спартак» одержал победу над столичным ЦСКА в четвертьфинальном матче Кубка России по футболу.
«Спартак» обыграл ЦСКА благодаря голу Бакаева и вышел в полуфинал Кубка России
  • РИА Новости

Встреча прошла в Москве на стадионе «ВЭБ Арена» и завершилась со счётом 1:0 в пользу подопечных Паоло Ваноли.

На 21-й минуте Зелимхан Бакаев реализовал пенальти. 11-метровый был назначен после попадания мяча в руку Яке Бийолу. Арбитр Владимир Москалёв не сразу заметил нарушение правил, но после подсказки ассистента VAR пошёл смотреть видеоповтор, в результате чего и указал на точку. 

Кроме того, перед самым перерывом хавбек ЦСКА Жан-Филипп Гбамен сфолил в центре поля на Романе Зобнине, за что получил вторую жёлтую карточку и был удалён. Таким образом, армейцы остались в меньшинстве.

«Спартак» стал последним полуфиналистом Кубка России сезона-2021/22. Жеребьёвка следующей стадии турнира состоится 21 апреля.

RT вёл текстовую онлайн-трансляцию игры в своём Telegram-канале «СпоRT».

Ранее сообщалось, что «Алания» по пенальти обыграла «Зенит» и пробилась в полуфинал Кубка России.

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