Губерниев: России следует восстанавливать позиции в Европе, а не переходить в Азию

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Известный спортивный комментатор Дмитрий Губерниев прокомментировал идею перехода России из европейских спортивных федераций в азиатские.

«Россия — европейская страна. Надо восстанавливать позиции в Старом Свете. Если есть возможность поучаствовать в соревнованиях через Азию, то, наверное, этот путь надо рассмотреть. Но ещё раз хочу сказать, что мы — европейская страна», — цитирует Губерниева «Матч ТВ».

Спортивная общественность после санкций начала рассуждать о возможном переходе российских федераций в азиатские ассоциации. 

Напомним, что наблюдательный совет Федерации шахмат России (ФШР) единогласно проголосовал за вхождение в состав участников Азиатской шахматной федерации. 

Ранее сообщалось, что Международная шахматная федерация (ФИДЕ) не сможет повлиять на переход России в Азиатскую шахматную федерацию. 





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