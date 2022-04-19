Губерниев: России следует восстанавливать позиции в Европе, а не переходить в Азию

Известный спортивный комментатор Дмитрий Губерниев прокомментировал идею перехода России из европейских спортивных федераций в азиатские.

«Россия — европейская страна. Надо восстанавливать позиции в Старом Свете. Если есть возможность поучаствовать в соревнованиях через Азию, то, наверное, этот путь надо рассмотреть. Но ещё раз хочу сказать, что мы — европейская страна», — цитирует Губерниева «Матч ТВ».

Спортивная общественность после санкций начала рассуждать о возможном переходе российских федераций в азиатские ассоциации.

Напомним, что наблюдательный совет Федерации шахмат России (ФШР) единогласно проголосовал за вхождение в состав участников Азиатской шахматной федерации.

Ранее сообщалось, что Международная шахматная федерация (ФИДЕ) не сможет повлиять на переход России в Азиатскую шахматную федерацию.











