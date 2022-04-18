Третьяк назвал причины поражения «Металлурга» от ЦСКА в первом матче финала КХЛ

Президент Федерации хоккея России (ФХР) Владислав Третьяк рассказал, почему магнитогорский «Металлурга» уступил московскому ЦСКА в первом матче финальной серии Кубка Гагарина.

«В играх между СКА и ЦСКА был высокий темп, армейцы сегодня его сохранили. Они по скорости и по движению опережали «Магнитку», поэтому они и пришли к победе», — цитирует трёхкратного олимпийского чемпиона «Спорт-Экспресс».

При этом он подчеркнул, что пока рано утверждать, что главный тренер ЦСКА Сергей Фёдоров тактически переиграл своего коллегу из «Металлурга» Петра Воробьёва.

«Об этом скажем, когда будет финал. Впереди паровоза идти не надо. Думаю, серия будет напряжённой и интересной, потому что это две команды, достойные друг друга. Мы ждём хоккей высокого класса», — заключил Третьяк.

ЦСКА в Магнитогорске переиграл «Металлург» со счётом 3:1. В составе московского клуба шайбы забросили Сергей Андронов (24-я минута), Никита Нестеров (27-я), Сергей Плотников (58-я). У «Металлурга» отличился Максим Карпов (32-я минута).

Вторая игра серии до четырёх побед пройдёт в Магнитогорске 20 апреля. Начало — 17:00 мск.

Ранее Воробьёв высказался о поражении команды в первом матче финальной серии КХЛ от ЦСКА.