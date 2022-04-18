Порядка 500 фанатов «Зенита» приедут в Грозный на матч КР с «Аланией»

В пресс-службе владикавказской «Алании» сообщили, что около 500 болельщиков петербургского «Зенита» приедут в Грозный на матч 1/4 финала Кубка России по футболу.

«Должны приехать чуть больше 500 человек. Наш клуб готовится к аншлагу на стадионе, поэтому, естественно, будут силы правопорядка организовывать контроль», — цитирует ТАСС представителя пресс-службы владикавказского клуба.

По его словам, ожидается, что матч посетят порядка 8 тыс. болельщиков «Алании».

«Алания», которая выступает во втором по счёту дивизионе, в сезоне-2021/22 проводит домашние матчи в Грозном, поскольку на стадионе «Спартак» во Владикавказе проходят ремонтные работы.

Матч «Алания» — «Зенит» пройдёт 20 апреля на стадионе имени Билимханова в Грозном. Игра начнётся в 17:00 мск.

Ранее бывший полузащитник «Спартака» Роман Широков рассказал, чего ждёт от матча 1/4 финала Кубка России, где встретятся «Спартак» и ЦСКА.

















