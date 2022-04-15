Пас Головина помог «Монако» обыграть «Ренн» в матче Лиги 1
Игра, которая прошла на поле стадиона «Роазон Парк», завершилась со счётом 3:2 в пользу команды Филиппа Клемана.
В составе «Монако» мячи забили Вандерсон (на 12-й минуте), Виссам Бен-Йеддер (на 57-й минуте) и Мирон Боадю (на 77-й минуте). У «Ренна» отличился Флавьен Тэт (на третьей минуте) и Мартин Террье (на 92-й минуте, пенальти).
Российский полузащитник команды с берегов Лигурийского моря Александр Головин отдал голевую передачу в первой результативной атаке.
«Монако» (53 очка) занимает четвёртое место в турнирной таблице. «Ренн» (56) — на третьей позиции.
Ранее сообщалось, что пас Головина помог «Монако» переиграть «Труа» в матче Лиги 1.