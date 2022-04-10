Пас Головина помог «Монако» переиграть «Труа» в матче Лиги 1

«Монако» на своём поле нанёс поражение «Труа» в матче 31-го тура чемпионата Франции по футболу.

Игра, которая прошла на поле стадиона «Луи II», завершилась со счётом 2:1 в пользу команды Филиппа Клемана.

В составе «Монако» мячи забили Каю Энрике (19-я минута) и Кевин Фолланд (57-я). У «Труа» отличился Айки Агбо (39-я).

Российский полузащитник «Монако» Александр Головин отметился голевой передачей во второй результативной атаке.

«Монако» (50 очков) занимает шестое место в турнирной таблице. «Труа» (32) идёт на 15-й строчке. Лидирует в чемпионате «Пари Сен-Жермен» (71).

Ранее благодаря хет-трикам Килиана Мбаппе и Неймара ПСЖ разгромил «Клермон» в матче Лиги 1.