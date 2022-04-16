Новиков: «Динамо» заслуженно обыграло «Ахмат» в матче РПЛ

Бывший главный тренер «Динамо» Кирилл Новиков высказался о победе столичного клуба в матче 25-го тура чемпионата России по футболу с «Ахматом».

«Динамо» заслуженно одержало уверенную победу. Здесь другого быть не может, показали хороший футбол. «Ахмат», на мой взгляд, провёл не лучший свой матч. В команде были многочисленные потери, это сказалось на игре», — цитирует Новикова «Спорт-Экспресс».

Вместе с тем, по его мнению, «Ахмат» во втором тайме показал, что даже с ослабленным составом может создавать проблемы соперникам.

«Если бы первый тайм провели как второй, то шансов было бы больше», — заключил Новиков.

Игра, которая прошла на поле стадиона «Динамо» имени Льва Яшина, завершилась со счётом 2:0 в пользу команды Сандро Шварца.

Мячи забили Фёдор Смолов (59-я минута), Константин Тюкавин (79-я).

«Динамо» (52 очка) занимает в турнирной таблице второе место. «Зенит» (52) по дополнительным показателям лидирует в чемпионате. Команда из Санкт-Петербурга в матче 25-го тура 16 апреля примет «Урал».

Ранее главный тренер «Динамо» Сандро Шварц прокомментировал победу над «Ахматом».