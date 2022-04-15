Сайманов — о массовом исходе легионеров из «Рубина»: это катастрофа

Генеральный директор «Рубина» Рустем Сайманов высказался о массовом исходе иностранных футболистов из казанской команды.

«Я потратил много времени, чтобы поправить в клубе экономическую ситуацию. Верой и правдой всё это налаживал. Только мы пришли к тому, что я смог потратить огромные деньги, а у меня взяли и отобрали легионеров. Это катастрофа для меня», — цитирует Сайманова «РБ Спорт».

Сайманов признался, что намеревался продать иностранных футболистов, чтобы закрыть долги клуба.

«А сейчас что я буду делать? Я даже не понимаю», — заключил он.

ФИФА разрешил легионерам клубов РПЛ менять команды вне трансферного окна до окончания сезона-2021/22. «Рубин» покинули Андерс Дрейер, Сильвие Бегич, Хвича Кварацхелия, Сеад Хакшабанович, Филип Уремович и Хван Ин Бом.

«Рубин» (25 очков) занимает 12-е место в турнирной таблице РПЛ. Казанская команда рискует вылететь из элитного дивизиона. От зоны вылета «Рубин» отделяет четыре очка.

Ранее бывший главный тренер казанского «Рубина» Ринат Билялетдинов поделился ожиданиями от матча 25-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) со столичным «Спартаком».